- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳ್ಳರು.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳ್ಳರು.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಅವರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಅವರು ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರೇ ಯಾರೆಂದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಕೃತಿ ಸನನ್
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೃತಿ ಸನನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತೆಲುಗಿನ 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ '1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕೃತಿ ಸನನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಮೂರೂ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸೌತ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. '1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಾನು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು' ಎಂದು ಕೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳ್ಳರು
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ಇತರ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಹನಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತರವಿದ್ದರು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಶೂ ಧರಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಕೃತಿ ಸನನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೃತಿ ಅವಮಾನಿಸಿದರಾ?
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನೂ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೃತಿ ಸನನ್ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು. ಗಲಾಟಾ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.