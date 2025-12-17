ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಮಲಯಾಳಂನ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಂತರ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಲಿರುವ 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೇಕಪ್ ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, 'ಪ್ರೇಮಂ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಮೇಕಪ್-ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದರು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಲಾವಿದರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸಿದರೆ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಲುವು. ಇದು ನನ್ನ ನಿಲುವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆಂದೂ ಮೇಕಪ್ನ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.