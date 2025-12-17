- Home
- ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಾಗಿಯೇ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ನೆಲ್ಸನ್: ಜೈಲರ್ 2ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಈಡೇರುತ್ತಾ?
ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾವಾಲಾ ಹಾಡಿನ ವೇಳೆ ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಈಡೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರದು
ನೆಲ್ಸನ್ ಸದ್ಯ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಎಸ್ಜೆ ಸೂರ್ಯ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿರ್ನಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2026ರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದೆಯ ಕಥೆ
ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದೆಯ ಕಥೆಯಿದು. ಕಾಮಿಡಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಜೈಲರ್ 2 ಅನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಕಾವಾಲಾ ಹಾಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ಅನಿರುಧ್ ಫೇಮಸ್ ಆದರು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಾವಾಲಾ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನೃತ್ಯ, ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಆಯ್ಕೆ
ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಕಾವಾಲಾ ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಆದಂತೆ, ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೂ ನೆಲ್ಸನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೋರಾ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ಕಾವಾಲಾ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಲ್ಸನ್ ನನಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಜೊತೆಯಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ನೆಲ್ಸನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿದೆ. ನೋರಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
