- 100 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 40 ಫ್ಲಾಪ್, 33 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಯಾರು?
ಅವರೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ.. 100 ಸಿನಿಮಾ ಪೂರೈಸಿದ ನಟ, ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿವೆ, 33 ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಮೇಜ್, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಸದ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರಲಿ.. ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಫ್ಲಾಪ್ ಬಂದರೆ, ಬ್ಯಾಗು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಹೀರೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಸೋಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 'ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ನಟನೆ, ಸ್ಟೈಲ್, ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಟೋನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುನೀಲ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾರುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಲುಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಾಯಕಿಯೂ ಜೋಡಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. 1992ರಲ್ಲಿ 'ಬಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1994ರ 'ಮೊಹ್ರಾ' ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಇದ್ದರು. ನಂತರ 'ಗೋಪಿ ಕಿಶನ್'ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
40 ಚಿತ್ರಗಳು ಫ್ಲಾಪ್
'ಯೇ ತೇರಾ ಘರ್ ಯೇ ಮೇರಾ ಘರ್', 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ', 'ದೇ ದನಾ ದನ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ, 2001ರ 'ಧಡ್ಕನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಲನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಯಾರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರೋ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೆರಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, 40 ಚಿತ್ರಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿವೆ, 33 ಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಕಥೆ ವಿಚಿತ್ರ
ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಕಥೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಮಾನಾಳನ್ನು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಗುಜರಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಾಯಿ ಪಂಜಾಬಿ. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಕುಟುಂಬದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುನೀಲ್, ಮಾನಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪುವವರೆಗೂ ಕಾದರು. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ, ಹಠ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದರು.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಪ್ರೀತಿಸಿದ 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1991ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಇವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಪಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಮೊದಲಿಗರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
