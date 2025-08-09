- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಒತ್ತಡ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ವಿರಾಮ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅಧ್ಯಾಯ!
ಒತ್ತಡ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ವಿರಾಮ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅಧ್ಯಾಯ!
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭವೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
2 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : Facebook/Mahesh Babu
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ತಮ್ಮ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ SSMB 29 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.
25
Image Credit : Facebook
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮಹೇಶ್ ಯುವಕನಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
35
Image Credit : Facebook
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಒಬ್ಬರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹಿಂದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಸ್ವತಃ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಕಿರಿ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೋಕಿರಿ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕುಡು, ಅತಿಥಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
45
Image Credit : Instagram/ Mahesh babu
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಮ್ರತಾ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ 12 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ ಬಂದ ಖಲೇಜಾ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಹೇಶ್ ದೂಕುಡು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು.
55
Image Credit : instagram / namrata shirodkar
ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಫೋನ್ ಪೇ ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಆಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Related Stories