Kannada

ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 5 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು

cine-world Dec 13 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Twitter
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

Image credits: Twitter
Kannada

ಛಾವಾ

2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 807 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Twitter
Kannada

ಧುರಂಧರ್

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Twitter
Kannada

ದೃಶ್ಯಂ 2

2022 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 345 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Twitter
Kannada

ಡಿಶೂಮ್

'ಡಿಶೂಮ್' ಚಿತ್ರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 118.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Twitter
Kannada

ರೇಸ್

ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ರೇಸ್' ಚಿತ್ರವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 103.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Twitter

