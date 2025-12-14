ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 807 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
2022 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 345 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
'ಡಿಶೂಮ್' ಚಿತ್ರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 118.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ರೇಸ್' ಚಿತ್ರವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 103.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
