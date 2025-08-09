- Home
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರ ಮಹೇಶ್
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಬಾಲನಟನಾಗಿ, ನಂತರ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮಹೇಶ್, ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಮಹೇಶ್, ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ.
ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ ಸಾಹಸ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಡೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಟ್
ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಾಲನಟನಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಡೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತಂತೆ.
ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಡೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ
ಒಕ್ಕಡು, ಅತಿಥಿ, ಪೋಕಿರಿ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರೋ ನಟ ಅಂತ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ
ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ.