- Home
- Entertainment
- Cine World
- ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ.. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ: ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್
ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ.. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ: ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್
ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ ತಾರಕ್, 17 ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಜಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಾಂಧವ್ಯ..
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಆಸ್ಕರ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ. 1' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ತಾರಕ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಜೊತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ.1, ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಯಮದೊಂಗ, ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ತಾರಕ್ ತಮಾಷೆ..
ರಾಜಮೌಳಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆಯುವುದು, ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡುವುದು, ಜಗಳವಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದರೆ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಆದರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಲವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಏನೆಂದು ತಾರಕ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
17 ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಜಕ್ಕಣ್ಣ..
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ಗಾಗಿಯೂ ರಾಜಮೌಳಿ ತಂಡ ಇಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ನೀಡುವ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ಗಾಗಿ 17 ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ 17 ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಎರಡನೇ ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಾರಕ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಜಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಜೂನಿಯರ್
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, "ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಗಾಗಿ 17 ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿದರು ಕೇಳಿ" ಎಂದು ಸುಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ರಾಜಮೌಳಿ, "ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದರು. ಆಗ ಸುಮಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, "ಎಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅವರು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, "ಒಂದು ಬಿಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಕ್ಗಳಾ? ಎರಡನೆಯದ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಓಕೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಕೀಳು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾಕೆ" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ನಮಗೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರಾ? ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ 'ನಾಟು ನಾಟು' ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿಯವರೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿ, ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಹೇಗೆಯೇ ಇರಲಿ, ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಮೌಳಿ, ತಾರಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮೂಲಕ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಕರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಈಗ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಥೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಸದ್ಯ ತಾರಕ್ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ 'ದೇವರ 2' ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ..
ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 1500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.