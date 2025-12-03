- Home
- ಆಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು: ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದೆವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿವೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮಲಾ ಮದುವೆ
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅಮಲಾ 1992ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಆಗಲೇ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಗ್ಗುಬಾಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಮಲಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಅಖಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಓದೋಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದ. ಆಗಲೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು.
ಅಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಹುಡುಗ. ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಅಮಲಾ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ನನ್ನ ಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಾನು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು.
ಸೋಲುಗಳು ಬಂದವು
ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಸೋಲು ಎದುರಾದರೂ ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತು, ಅಖಿಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೋಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು ಅಮಲಾ.
ಸೊಸೆ ಜೈನಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ..
ತನ್ನ ಸೊಸೆ, ಅಖಿಲ್ ಪತ್ನಿ ಜೈನಾಬ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಮಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನಾಬ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದು, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅಮಲಾ.
