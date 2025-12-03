- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸಮಂತಾರಿಂದ ಜಯಸುಧಾವರೆಗೆ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್!
ಸಮಂತಾರಿಂದ ಜಯಸುಧಾವರೆಗೆ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್!
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಟಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಸಮಂತಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಯಸುಧಾವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ತಾರೆಯರು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂತಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ
ಸಮಂತಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದವರು ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ. ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಅಮಲಾ ಪೌಲ್
ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಜಗತ್ ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದರು.
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಟ ಪ್ರತಾಪ್ ಪೋತನ್, ನಂತರ ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಸಹನಟ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಸುಧಾ
ಸಹಜ ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ ಕೂಡ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಕಪೂರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾಕರ್ಲಪುಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 1985ರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಕಪೂರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಜೋಡಿಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನರೇಶ್ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೊದಲ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.
ವನಿತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವನಿತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.