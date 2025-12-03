- Home
- ಆ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್: ಅಂಥವರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಐ ಬಳಸಿ ನಟಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಎಐನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಭ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಮಲ್, ಪುಷ್ಪ 2 ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಕೆಲವರು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ, ಎಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸಭ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ನಟಿಯರು ಎಐ ಅನ್ನು ಅಸಭ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ 'ತಮ್ಮಾ' ಚಿತ್ರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಐ ಬಳಸಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಕ್ರೋಶ
ಇದರಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಎಐ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಎಐ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು.
ಅಂಥವರನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸತ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಐ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸದವರನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಟ್ವೀಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 'ತಮ್ಮಾ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತ್ದಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
“When truth can be manufactured, discernment becomes our greatest defence.”
AI is a force for progress, but its misuse to create vulgarity and target women signals a deep moral decline in certain people.
Remember, the internet is no longer a mirror of truth. It is a canvas where…
— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 3, 2025
