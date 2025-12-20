- Home
- ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್: 'ವಾರ್ 2' ಸೋತರೂ ಜಗ್ಗದ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್!
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು 'ವಾರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು 'ವಾರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಹೀನಾಯ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾದ 'ವಾರ್ 2' ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಾರಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ದೇವರ 2' ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ರೀ-ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಕ್ ಹೊಸ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ನೆಲ್ಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಪಠಾಣ್' ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಎಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಹಲವು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಇದು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ನಂತರ 'ಜವಾನ್' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ 'ಡಂಕಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಈಗ ಶಾರುಖ್ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್
ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 'ಪಠಾಣ್ 2' ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. 'ವಾರ್ 2' ನಲ್ಲೂ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು 'ಪಠಾಣ್ 2' ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಸರಣಿಯ 'ಪಠಾಣ್ 2' ನಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1970ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ, ಆ ಫೂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
