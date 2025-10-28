- Home
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿಯೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ತಾರಕ್ಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ನೀಡಿದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದೂರುಗಳಿದ್ದವು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ತಾರಕ್ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ತಾರಕ್ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೋರಿಂಗ್ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ರಾಮಯ್ಯ ವಸ್ತಾವಯ್ಯ' ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ನಿಂದ ಎನ್ಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ. ಅವರೇ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಣತಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ 'ರಾಮಯ್ಯ ವಸ್ತಾವಯ್ಯ' ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಕ್ಕಣ್ಣ
ರಾಜಮೌಳಿ-ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'RRR'. ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ
ಸದ್ಯ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾರಕ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ರೀಶೂಟ್ ಆಗಲಿದೆ.