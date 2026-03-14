ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ. ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು.
ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'AA22' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ವಾಸು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ತಾನು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬನ್ನಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಬನ್ನಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ
ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ, ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅದೇ ಸಹಪಾಠಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪೋಷಕರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು
ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಪಾವತಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ.
