- Home
- Entertainment
- Cine World
- ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಇದೇನಾ? ಲೀಕ್ ಆದ ಸ್ಟೋರಿ.. ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ!
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಇದೇನಾ? ಲೀಕ್ ಆದ ಸ್ಟೋರಿ.. ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ!
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವು ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕಥೆ ಏನು?
'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ (Clash of Ideologies) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೊದಲ ಸಾಲೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ಒಬ್ಬರು ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿಂತರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ." ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಲವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್
ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಗಳ ದಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಕಥೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿರುವ ವಿಜಯ್
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮೌನವಾದ ಭಯವೇ ಈ ಹಳೆಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆದಕುತ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ; ಅದು ಗತಕಾಲದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದು, ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಥೆಯ ತಿರುವು ಆಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ.
ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್
ಈ ಕಥೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶುರುವಾದರೂ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಇದು "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ" ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ
ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವು, 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗದೆ, ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.