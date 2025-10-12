- Home
- 'ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ'.. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇನು?
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು? ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ? ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ತ ಪವನ್ - ಇತ್ತ ವಿಜಯ್
ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, 2024ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಪವನ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್
ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.?
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವಿಜಯ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆ.?
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ-ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪವನ್ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆದ್ದರೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಸೋತರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ..!
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪವನ್ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.