ನಿನ್ನು ಕೋರಿ, ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್, ದರ್ಬಾರ್, ಜೈ ಲವ ಕುಶ, ಪಾಪನಾಸಂ, ದರ್ಬಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್, ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಐ ಫೋಟೋಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಖಾರವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಫೋಟೋದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಟಿ ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್ ಕೂಡ ಎಐ ಫೋಟೋದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್
ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್ ಕೋಪದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾಸಗಿತನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ನಿವೇತಾ ನೋವಿನಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಡಿ ಎಂದೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೇತಾ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಟಿ ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿವೇತಾ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಫೋಟೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಎಐ ಫೋಟೋ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿವೇತಾ ಈ ಆಕ್ರೋಶದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ನಿವೇತಾ
ನಟಿ ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ ಪಾಪನಾಸಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
