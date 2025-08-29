- Home
- Entertainment
- Cine World
- ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಸ್: ಜನನಾಯಗನ್ Vs ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಏನಿದು ಹೊಸ ಕತೆ!
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಭಾಸ್: ಜನನಾಯಗನ್ Vs ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಏನಿದು ಹೊಸ ಕತೆ!
ಜನನಾಯಗನ್ vs ರಾಜಾ ಸಾಬ್ : ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜನನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಜನನಾಯಗನ್ vs ರಾಜಾ ಸಾಬ್ : ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ 'ಜನನಾಯಗನ್'. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಡಿಜೆ ಅರುಣಾಚಲಂ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ.
'ಜನನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈ, ಮೇಲೂರು, ಉಸಿಲಂಪಟ್ಟಿ, ತಿರುಮಂಗಲಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಊರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತಂಜಾವೂರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಷ್ಟ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ತರುವ ನಟ ವಿಜಯ್. ಸಾಧಾರಣ ಚಿತ್ರವಾದರೂ 200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಖಚಿತ. ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಹೂಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ. ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 275 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನಟರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ರಜನಿ, ಶಾರುಖ್, ಆಮಿರ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ 275 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಕ'ಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ 121 ಕೋಟಿಗೆ ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕು, ಸನ್ ಟಿವಿ 55 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆಡಿಯೋ, ಥಿಯೇಟರ್, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.
'ಜನ ನಾಯಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾಸ್ಯ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಹಾರರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ.