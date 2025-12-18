- Home
- ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನಟಿ ರೆಜಿನಾ
ನಟಿ ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಂದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಜಿನಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ನಟಿ ರೆಜಿನಾ
ರೆಜಿನಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಟಿ. ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಜಿನಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು.
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ರೆಜಿನಾ
ರೆಜಿನಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ರೆಜಿನಾ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೋದರು. ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಬಾಪ್ಟಿಸಂ ಪಡೆದು ರೆಜಿನಾ ಕಸ್ಸಂದ್ರ ಆದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ
ರೆಜಿನಾಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ. ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದರೂ, ರೆಜಿನಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ತನಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ
ರೆಜಿನಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗ, ಜಿಮ್ ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲವೇ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ರೆಜಿನಾ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಜಿನಾ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸಿನಿಮಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಲೋಚನೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯೆ. ಸದ್ಯ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಫರ್ಜಿ'ಯಂತಹ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
