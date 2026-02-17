- Home
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ 'ಮಿಸೆಸ್ ದೇಶಮುಖ್' ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಳಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾ. ಇ ಮೋಸೆಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಟ್ಟಡದ 53ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5384 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 7 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳೂ ಇವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೆಲೆ 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅದ್ಭುತ
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರ ಪೇಂಟಿಂಗ್
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮನೆಯ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮನೆಯ ಐಶಾರಾಮಿ ಲುಕ್
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಫ್. ಹುಸೇನ್ ಅವರ 'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವುಮನ್' ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾವಿದರು ರಚಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಗಳೂ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ, ಯೋಗ ರೂಮ್, ಜಿಮ್, ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
