ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಜನತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ 'ಮೆಗಾ' ಸಂಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ!
ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್! ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಬಾದ್ಶಾ' ಶಾರುಖ್ ಹವಾ; ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್', ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರು ಇಂದು ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದ ಬಾದ್ಶಾ!
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ (Special Flight) ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಬರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಶೈಲಿಯ ಮಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಸಂಜೆ!
ಅಂದಹಾಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆನ್ ಇವನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್" (An Evening with Shah Rukh Khan) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡ್ಯಾರು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮೆರುಗು!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ಯಾರು ಗಾರ್ಡನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಜನತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ 'ಮೆಗಾ' ಸಂಜೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ!