OTT Release: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ... ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೋಚಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು!
OTT Release: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಿನೆಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗುಣಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಯುಫೋರಿಯಾ'ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಸಂಭವಂ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಒನ್ನು' ವರೆಗೆ 7 ಸಿನೆಮಾ-ಸಿರೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಯುಫೋರಿಯಾ -ಈಟಿವಿ ವಿನ್ / ಆಹಾ
ಗುಣಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುಣಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ, ದುರಂಧರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ETV ವಿನ್ ಮತ್ತು ಆಹಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
rental family
ಜಪಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅದ್ಭುತ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಿದು. ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
sambhavam adhyayam onnu
ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರವಿದು. ಇದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಿವೆ. ಅವನ್ನು ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಿಯೇ ಆನಂದಿಸಬೇಕು.
Matka King
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾ ಕಮ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಇದು. ಮಟ್ಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್. ಬಹಳ ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
crime 101
ಅವೆಂಜರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಥೋರ್ ಆಗಿ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಹೆಮ್ಸ್ವರ್ತ್ ಈ ರಾಬರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿದೆ.
jo nesbo's detective hole
ಹ್ಯೂಮಿಂಟ್ (Humint) - ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
ಇದು ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಏಜೆಂಟರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಂತೂ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಿವೆ.
