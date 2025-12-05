- Home
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೊರಟ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ್ ಕತೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು, ಇದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ್ ಕತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ನೇರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸೌತ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಕ್ತ
ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯರು.
ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
ಈ ಚಿತ್ರವು ನೇರ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಹಿಂದಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್
2026ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗಣೇಶ್ 'ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಮ್', ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಿನಾಕ' ಮತ್ತು ಅರಸು ಅಂತಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
