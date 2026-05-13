Marriage News: ಮದುವೆ ನ್ಯೂಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನಸಾಗರ!
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (Taylor Swift) ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚಲನ ಮೂಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಖ್ಯಾತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಟೇಲರ್, ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿನ ಮೂಲಕ ತಾನು 'ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ವಧು' ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಲ್ಚಲ್:
ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾದ 'ವಿಯಾ ಕರೋಟಾ' (Via Carota) ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಸೇರಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11.45 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಟೇಲರ್ ಅವರ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಧುವಿನ ಕಳೆ ತಂದ ಬಿಳಿ ಉಡುಪು:
ಈ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಟೇಲರ್ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ, ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತು. ಜನಸಂದಣಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವದಂತಿ:
ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯ, ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ (NFL) ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಕೆಲ್ಸೆ (Travis Kelce) ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿಯು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ, ಕೇವಲ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟೇಲರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಈಗ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿದರೆ, ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈಗಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಟೇಲರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೂ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿದೆ!
