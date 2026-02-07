- Home
- Entertainment
- Cine World
- Funky Movie: ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ; ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಗುವಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Funky Movie: ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ; ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಗುವಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುದೀಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಫಂಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುದೀಪ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಲಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಫಂಕಿ ಟ್ರೈಲರ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 13ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್
ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಮಾತುಗಳು
ಪಂಚ್ಗಳು ಸಖತ್ ಹಿಟ್!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುದೀಪ್ ಕೆ.ವಿ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. 'ಫಂಕಿ' ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದರು. ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಾಗವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಪಂಚ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮಿಡಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುದೀಪ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 'ಜಾತಿರತ್ನಾಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರೋ, 'ಫಂಕಿ' ಮೂಲಕವೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ 'ಫಂಕಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಗಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ," ಎಂದರು.
ಭೀಮ್ಸ್ ಸಿಸಿರೋಲಿಯೊ ಅವರ ಸಂಗೀತವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕುಣಿಸುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧೀರೆ ಧೀರೆ' ಮತ್ತು 'ರಟ್ಟಾಟಟಾವ್' ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫೋರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಾಗವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸೌಜನ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, 'ಫಂಕಿ' ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ಫಂಕಿ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗುವಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.