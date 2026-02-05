- Home
ನೀವು ಚಿರಂಜೀವಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡಿ.. ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರ-ಚಂದ್ರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪುನ್ನಮಿ ನಾಗು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷಿವರೆಗಿನ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನ್ನಮಿ ನಾಗು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರವಾದರೂ, ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅವರದ್ದೇ. ಚಿರಂಜೀವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೇನಕಾ, ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ವಕೀಲನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಮರಣದಂಡನೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆತ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆತ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೋದಂಡರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನೂ ಕೋದಂಡರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ರಿವೇಂಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾದ ನಂತರ ಆ ಯುವಕ ಹೇಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಂಧ್ಯಾಲ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಚಂಟಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರು ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಚಂಟಬ್ಬಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಗಿಸುತ್ತಲೇ ಸಾಗುವ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಯಂ ಕೃಷಿ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
