- ಮೊದಲ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಗ್ನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ, ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಹಲವು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್
ಮೊದಲ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಗ್ನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಐವರು ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಲವು ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದೆ. ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್
ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ , ಸುತ್ತಾಟ ಈ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಮೊದಲ ಕಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಪುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಐವರು ಯುವತಿಯರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಪಟಾಯಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶನಾಯ ಕಪೂರ್ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶನಾಯ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕ್ರಶ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಆತ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಶನಾಯ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ
ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಇದು ಮೋಜು ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತೀವ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲು
ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸದ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಕೆಲ ವರ್ತನೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ನಾನಲ್ಲದೆ ಐವರು ಯುವತಿಯರು ಇದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಐವರು ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಚನಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಶನಾಯ ಕಪೂರ್
ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಐವರು ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ತಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂದು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೆಲ ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯುವತಿಯರ ಮೆಸೇಜ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಟು ಬರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಳು.
ಮೂರು ದಿನ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಕಳೆದ
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾದ ಮೂರು ದಿನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಕಳೆದ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆತ ದುಬಾರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸಹನೆ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ. ಈಗಲೂ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶನಾಯ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
