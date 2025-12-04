- Home
Dhurandhar Review: ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯವಾದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
Dhurandhar First Review
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೊದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಟನ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮೇಜರ್ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವೀರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದಾಗ, ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ?
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ 'ಧುರಂಧರ್' ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅನಧಿಕೃತ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 5ಕ್ಕೆ 4.5 ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಥೆ ಏನು?
2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಳೆ ಏನು?
ಅವರ ನಿರ್ದಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಟೋನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ RAWಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
Dhurandhar Overview: Plot and Cast Details
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲೈರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಉಗ್ರರು, ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಢಚರ್ಯೆ, ವೇಷ ಮರೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಯಾರು?
ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಜಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತನಾಗಿ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಎಸ್ಪಿ ಚೌಧರಿ ಅಸ್ಲಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಕೂಡ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
