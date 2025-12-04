'ವಿಲನ್ಗಳೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮಂತಾರ ಮಾಜಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಾಧನಾ ಸಿಂಗ್. ಇದೀಗ ಸಾಧನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ..
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಾಧನಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು (Raj Nidimoru) ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ (Coimbatore Isha Yoga Center) ನಡೆದ ಈ ಸರಳ ಸುಂದರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅತ್ತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅವರ ಮಾಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ (Makeup Artist) ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾಲದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಾಧನಾ ಸಿಂಗ್ (Sadhana Singh) ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿರುಕುಳದ ವಿಚಾರ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ 'ನಿಗೂಢ' ಪೋಸ್ಟ್:
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನವೇ, ಸಾಧನಾ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ದಿ ವಿಲನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ವೆಲ್" (The villain plays the victim well - ಖಳನಾಯಕರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾರೆ) ಎಂಬರ್ಥದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಧನಾ ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಮಂತಾ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಲು ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದರು.
ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು - ಮಿತಿಮೀರಿದ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್:
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ಇಂತಹ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು 'ವಿಲನ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಾಧನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಈ ಆಕ್ರೋಶ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ.
ಸಾಧನಾ ಸಿಂಗ್ ಅಳಲು:
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಧನಾ ಸಿಂಗ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (Stalking) ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧನಾ, "ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನರೇ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಗೆ ಅವರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹ:
ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಾಧನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸಾಧನಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.