ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಪಾರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಇವರೇ ನೋಡಿ!
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಈ ತಾರೆಯರ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ 'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಪಾರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೂರು ಜನ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಹೀರೋಗಳು, ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಧಿಯಾಟದ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
1. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್: ಕೂಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಮರುಜನ್ಮ'
1982 ರಲ್ಲಿ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಆ ದುರ್ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಟ ಪುನೀತ್ ಇಸ್ಸಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಆದ ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟು, ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿತ್ತು. ಅವರ ಕರುಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದು, ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಅಮಿತಾಭ್, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಮರುಜನ್ಮ' ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
2. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್: ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆಗಂತುಕ
ಇದು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (Saif Ali Khan) ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರದಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ನೇರವಾಗಿ ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಈ ಘಟನೆ ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ
3. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ: ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ
ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ (Diya Mirza) ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಐದನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೀವ್ರವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ವೈದ್ಯರು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಹೆರಿಗೆ (Premature delivery) ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಿಯಾ ಇಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು
4. ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ರಕ್ಷಕನಾದ ಪತಿ
'ಅಲೋನ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ (Backwaters) ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು (Bipasha Basu) ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಸಹನಟ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ (ಈಗಿನ ಪತಿ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ (Jet Ski) ಓಡಿಸುವಾಗ ಅದು ಏಕಾಏಕಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಶಾ ಮುಳುಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕರಣ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೌನಿ ರಾಯ್
5. ಮೌನಿ ರಾಯ್: ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಂಡೆ!
2019 ರಲ್ಲಿ, 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ (Mouni Roy) ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತುಂಡೊಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ಸನ್ರೂಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಕಲ್ಲು ಮೌನಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೌನಿ, ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
