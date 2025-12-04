ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ, ಬಳಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ..
AI ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ, 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದು ವರದಾನವಾಗುವ ಬದಲು ಶಾಪವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನಕಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲವಿದು"
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಕೃತಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು (Manufacture) ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ, ಆಗ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯೇ ನಮಗೆ ಇರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ:
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ, ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುರೂಪವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಅಧಃಪತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ಥಮ' (Thamma) ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯಕರ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಸತ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಣಜವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. "ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸತ್ಯದಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಬಹುದಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡುವ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಜವೋ ಅಥವಾ AI ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ:
ಕೇವಲ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾರು AI ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆಯೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ:
ಅಂದಹಾಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು (ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ) ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖವನ್ನು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಈ ಪಿಡುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.