800 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ.. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
'ಧುರಂಧರ್' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಟನೆಯ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
'ಧುರಂಧರ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿತು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 805.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 538.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 641.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 163.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ 'ಧುರಂಧರ್'
'ಧುರಂಧರ್' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಟನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಛಾವಾ'ವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉತೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಛಾವಾ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 797.34 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು 600.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಮತ್ತು 708.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವಿದೇಶದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ 81.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು
ದಂಗಲ್: 1968.03 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಜವಾನ್: 1148.32 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪಠಾಣ್: 1050.3 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್: 918.18 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅನಿಮಲ್: 917.82 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್: 875.78 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸ್ತ್ರೀ 2: 874.58 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಧುರಂಧರ್: 805.1 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ)
2025ರ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್'
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್' 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 852.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರವು 'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 2025ರ ನಂ.1 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
