RGV 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ 'ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೀಪ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೀಪ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, RGV ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

X ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ RGV, “ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, @AdityaDharFilms ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪೂರ್ವವೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮವೇ ಇರಲಿ.. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧುರಂಧರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ.. ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೀಪ್” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

RGV ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆದಿತ್ಯ, ಸರ್... ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನ ಮೊದಲ ಶೋ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಬದಲಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್, ಒಂದು ಕನಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ, ತಿಳಿಯದೆಯೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ - ನೀವು ನನಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ನೀವು ಧುರಂಧರ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೀಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ, ಭಾವುಕ ಮತ್ತು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ... ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಭೀತ, ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿಸಿದ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರು. ಧುರಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ DNA ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಉದಾರತೆ, ಈ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಈ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾವಪರವಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು RGV ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ... ಕೊನೆಗೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.