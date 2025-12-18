ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಹವಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಚಿಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಧುರಂಧರ್' ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು, "ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇವು ತಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪರಿಚಿತ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಶತ್ರುವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಚಿತ್ರದ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣದ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ. "ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಿ - ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಾಸ್ತವ" ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್-ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 12 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 12ನೇ ದಿನ 30.5 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 411.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 494 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರವು 634 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು 140 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ.