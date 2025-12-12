- Home
- Entertainment
- Cine World
- HBD Rajinikanth: ಕಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪವರ್ಹೌಸ್'.. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
HBD Rajinikanth: ಕಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪವರ್ಹೌಸ್'.. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಯಾರಪ್ಪಾ ಈ ಹುಡುಗ
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಜನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ರಜನಿ ನಂತರ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಜನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಬಿಳಿ ಚರ್ಮ, ಸುಂದರ ಮುಖವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ತಮ್ಮ ನೈಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು 'ಯಾರಪ್ಪಾ ಈ ಹುಡುಗ' ಎಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ರಜನಿ ನಂತರ ಬಂದ ಬಹುತೇಕ ನಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ
ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ನಟರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಜನಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೇ 'ತಲೈವಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದವರು. 50, 100, 200, 500 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂದಿನ ನಟರಿಗೆ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಇಂದಿಗೂ ನಟರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್, ಪಾಲಾಭಿಷೇಕ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ, ಪಟಾಕಿಗಳ ಹಬ್ಬವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೋಲನ್ನು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಡವಿದಾಗಲೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್
ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆ, ಉಡುಗೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಅನ್ನು ಜನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೂಗು ಇಂದಿಗೂ ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ರಜನಿ
ಬೇರೆ ಯಾವ ನಟರಲ್ಲೂ ಕಾಣದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಜನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. ವಿಲನ್, ಹೀರೋ, ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಂಗ್, ನಂತರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. 'ಪಡೆಯಪ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ನಂತೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.