- Home
- Entertainment
- Cine World
- Rajinikanth Birthday.. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸರಳತೆಯ ಶಿಖರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾ?
Rajinikanth Birthday.. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸರಳತೆಯ ಶಿಖರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾ?
ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ, ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕಥಾ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
1950ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್, ಓದಿಗಿಂತ ನಟನೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1975ರಲ್ಲಿ 'ಕಥಾ ಸಂಗಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ
'ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು', '16 ವಯದಿನಿಲೆ', 'ಗಾಯತ್ರಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದವು. ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಜನಿ, 'ಭೈರವಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾದರು.
ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ರಜನಿ
'ಬಿಲ್ಲಾ', 'ಮುರಟ್ಟು ಕಾಳೈ' ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದರೆ, 'ಮುತ್ತು' ಚಿತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. 'ಪಡಿಕ್ಕಾದವನ್', 'ಧರ್ಮತ್ತಿನ್ ತಲೈವನ್' ಚಿತ್ರಗಳು ರಜನಿಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ರಜನಿ
'ಅಣ್ಣಾಮಲೈ', 'ಬಾಷಾ', 'ಪಡೆಯಪ್ಪ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನರಾದರು. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮುತ್ತು' ಚಿತ್ರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಾಧನೆಗಳು
ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಕಾಲದಿಂದ 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಟ ರಜನಿ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣದಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ
75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 430 ಕೋಟಿ. ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.