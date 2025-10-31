- Home
- ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು: ಹಿರಿಯ ನಟನ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಲೆಯಂತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರು?
ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ ಮೆಗಾ ಅಲೆ..
ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೀರೋ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರೋ ಆದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಕೊನಿಡೇಲ ಶಿವಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ತೋರಿಸಿದ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್..
ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅರಿತು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಹೀರೋ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್ ಅವರ ಫೈಟ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೀರೋ ಆಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ, ಫೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಬಾಲಯ್ಯ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್..
ಚಿರಂಜೀವಿ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಕೃಷ್ಣಂರಾಜುರಂತಹ ಹೀರೋಗಳು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರವರ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ. ಡ್ಯೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹವಾ ಇದ್ದಾಗ, 'ಖೈದಿ'ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಲೆಯಂತೆ ಬಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಿದ್ದರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಟನೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಬ್ಬರ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ..
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ 'ಸಿಂಹಾಸನಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು..
ಒಮ್ಮೆ ಶುರುವಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೆರಿಯರ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತು. ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಬಂದರೂ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದವು. ಕೇವಲ ಕೋದಂಡರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೇ 23 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಗ್ರೇಸ್, ಈಗ 70ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 156 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಜೋಶ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಜೊತೆ 'ಮನ ಶಂಕರವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೆಟ್ಟೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ.