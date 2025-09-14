- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಚಿರು: ನಾಗಬಾಬು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಚಿರು: ನಾಗಬಾಬು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೀಕೆಗೂ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರು ಬೇರೆ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ ನಾಗಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಯವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಚಿರುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ
ಅಸಹ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ...
ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಸಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ತಾನು ಆಗ ತಾನೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದು ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಹೀಗೆಯೇ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದರು ಚಿರಂಜೀವಿ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಿಡಿದೆದ್ದರು. ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಅಸಹ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೆದರಿಸಿದರಂತೆ. ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಆ ನಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋದರಂತೆ.
ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ ನಾಗಬಾಬು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. `ಆಗ ಅಣ್ಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ನಟಿಯರು ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ದಿನ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಳು. ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ. ಅಷ್ಟು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ರೋಸಿ ಹೋದರು. `ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಚ್ಚರ, ಅಸಹ್ಯ ವರ್ತನೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಬೇಡ` ಅಂತ ಬಲವಾದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಕಾಣುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇರೆತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ` ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಬಾಬು.
ಸಾಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಧಿಸಿದರು
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧಾಕರ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಂಡಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಗ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಗುರಿ ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಧಿಸಿದರು` ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಬಾಬು. ಕಿರಣ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಗಬಾಬು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.