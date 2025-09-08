- Home
ವೇಶ್ಯೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿಲನ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಹೀರೋ: ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ?
ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು, ಹೀರೋ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Image Credit : Asianet News
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ' ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿರು ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
25
Image Credit : Asianet News
'ಮೋಸಗಾಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಹೀರೋ. ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿಲನ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
35
Image Credit : our own
ಶ್ರೀದೇವಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾಗಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
45
Image Credit : our own
ಶ್ರೀದೇವಿ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಚಿರಂಜೀವಿನ ಕೊಂದು ಉರಿಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ.
55
Image Credit : Asianet News
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೈಕಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ವೇಶ್ಯೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ.
