ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ನಟಿಸಿದ್ದ `ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ` ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
1980ಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಫಲವಾದವು.
`ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ` ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. `ಅಡವಿ ರಾಮುಡು`, `ವೇಟಗಾಡು` ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, `ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ` ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. 1982ರ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ವಡ್ಡೆ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿವಾದಗಳೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಚಾರ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. 39 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಎರಡು ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 175 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
`ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ` ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾರದ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ್ದ `ಇದಿ ಪೆಳ್ಳಂತಾರ` ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 16ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. `ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ` ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಂಕಾಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ `ಖೈದಿ` ಸಿನಿಮಾವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದರು. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ತುಂಬಿದರು. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಈಗ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. `ವಿಶ್ವಂಭರ`, `ಮನ ಶಂಕರವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು` ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓಡೆಲ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶುರುವಾಗಬೇಕಿದೆ.