ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರು ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನೂ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಹೆಸರು ಏನು?
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಳಗಿನ ಮೂಲಗಳು '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು '4 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಎಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿದೆಯಂತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಆಗಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾರಾಗಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
'3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
2009ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಭಿಜಾತ್ ಜೋಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಶರ್ಮನ್ ಜೋಶಿ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಓಮಿ ವೈದ್ಯ, ಅಲಿ ಫಜಲ್, ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಹಾನಿ, ಅಖಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅಮರದೀಪ್ ಝಾ, ಜಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ, ಅರುಣ್ ಬಾಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.
55 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 400.61 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು 57ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ನನ್ಬನ್' (2012) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರಿಮೇಕ್ ಕೂಡ '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.