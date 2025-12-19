ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ಷನ್-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಟು-ನಾಟು' ಹಾಡಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಬಂದ ನಂತರ ರಾಜಮೌಳಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.
‘ವಾರಣಾಸಿ’ಯ ಝಲಕ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾತರ
ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿವೀಲ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಈಗ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಕೂಡ ವಾರಣಾಸಿ ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಳಿ ಜೇಮ್ಸ್ ತಾವೇ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸೆಟ್ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ,
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಬಹುದೇ? ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಸರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಕೇವಲ ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ನಂತರ ಜೇಮ್ಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ, ಹೌದು, ಸರ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಜೇಮ್ಸ್ ನಗುತ್ತಾ, ಓಹ್, ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಜವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ... ಬಹುಶಃ ಯಾವುದಾದರೂ ಹುಲಿ ಇರುವ ದೃಶ್ಯ! ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.