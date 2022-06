Brahmastraಯಿಂದ Bajirao Mastaniವರೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿವು

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) , ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ (Alia Bhatt), ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan), ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ (Nagarjuna)ಮತ್ತು ಮೌನಿ ರಾಯ್ (Mouni Roy) ಅಭಿನಯದ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ 1: ಶಿವ' (Brahmastra) ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವು.

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜಗ್ಗಾ ಜಾಸೂಸ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲು 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾರ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿನಯದ 'ದೀವಾನಾ ಮೈನ್ ದೀವಾನಾ' 2003 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಸಿ ಬೊಕಾಡಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು.



ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಭಿನಯದ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು 14 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 1999 ರಲ್ಲಿ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ಚುಕೇ ಸನಮ್; ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, 'ದೇವದಾಸ್' (2002) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು 'ಬ್ಲಾಕ್' (2005) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2013 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು 2015 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಭಿನಯದ 'ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್' ತೆರೆಗೆ ಬರಲು 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲು 'ಸಂಬಂಧ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತವಾಯಿತು.

ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅಭಿನಯದ 'ಮೆಹಬೂಬಾ' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು 8 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚಿತ್ರವು 2000 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಯೇ ಲಮ್ಹೆ ಜುದಾಯಿ ಕೆ' ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ನಂತರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಡಿ ಡಬಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಬೇರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2004 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು.

ಜಾಮನತ್‌ ಸಿನಮಾ ಕಥೆಯನ್ನು 1986 ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ 1996 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 6 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ರಾಮನಾಥನ್ ನಿಧನರಾದರು. 36 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು 2014ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಂತಕ್ ಹೈ ಟೆರರ್' ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್' ನ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು 3 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು, ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಮೀರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.



ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪಾಕೀಜಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಶಾಟ್ 1957 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು 15 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು 1972 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು 50 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಓಡಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ 33 ವಾರಗಳು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ.

