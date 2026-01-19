- Home
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ಸೋಮವಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ "ಭಾನುವಾರ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಎರಡು ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಇವತ್ತೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?" - ಸೋಮವಾರದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುದ್ದಾದ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ತಮ್ಮ ನಗು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ 'ಸ್ತ್ರೀ' ಬೆಡಗಿ, ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಮವಾರದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಡಿಚಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ್ರ ವಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ!
ಹೌದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ಸೋಮವಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ "ಭಾನುವಾರ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಎರಡು ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ "ಮೇರಾ ಸಂಡೇ ಆಜ್ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಲೋಗೇ???" (ನನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಇವತ್ತೇ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?) ಎಂದು ತುಂಟತನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರದ 'ಮಂಡೇ ಬ್ಲೂಸ್'ನಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. "ನಮಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು 'ಆಶಿಕಿ' ಮೋಡಿ:
ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ, 2010ರಲ್ಲಿ 'ತೀನ್ ಪತ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ಲವ್ ಕಾ ದಿ ಎಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅಸಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಶಿಕಿ 2' ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ 'ಹೈದರ್', 'ಎಕ್ ವಿಲನ್', 'ಎಬಿಸಿಡಿ 2', 'ಚಿಚೋರೆ', 'ತೂ ಜೂಟಿ ಮೇ ಮಕ್ಕಾರ್' ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಸ್ತ್ರೀ' ಸರಣಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೌಂಡ್:
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ 'ಸ್ತ್ರೀ 3'. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರು ಮರಾಠಿಯ ಖ್ಯಾತ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ 'ಈಥಾ' (Eetha) ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ತಮಾಷಾ' ಕಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ನಾಗಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸವಾರಿ:
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಕಟ್ಟಡವು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ 'ರೆಹನಾ ತು' ಹಾಡನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಈ ಬಾರಿ ಸೋಮವಾರವನ್ನೇ ಭಾನುವಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಜಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಈ 'ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಲೋಗೇ?' ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
