ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕಿಯಾರಾ ಸೇರಿ ಈ ನಟರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
Bollywood Actors: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು, ದೊಡ್ಡ ನಟರಾಗುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ನೇರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ನಟರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನೋಡೋಣ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು
ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇದ್ದರು - ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋಧನೆಯವರೆಗೆ 9 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರವೇ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ
ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರೆಗೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಷ್ಟ್ರಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಆರ್ ಮಾಧವನ್
ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್, ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದು, ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮೊದಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ‘ಇಸ್ ರಾತ್ ಕಿ ಸುಬಹ್ ನಹೀ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್
ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಂದು ಪಡ್ಡೆಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿ, ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್’ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ನಟಿಯಾಗೋ ಮುನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇವರು ತೆಲುಗಿನ ಜುಮಾಂದಿ ನಾದಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ ಮುಖ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ ಮುಖ್, ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ನಟರಾಗೋ ಮುನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸದೆ ನಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ರಿತೇಶ್.
