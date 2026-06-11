Heroines: ನಾಯಕಿಯರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು ನಟಿಸಿದ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯರು
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ, ಸಮಂತಾ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯರ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಹಿಟ್ ಆದ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಫಿದಾ
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್, ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆಯೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಅ ಆ
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಮಂತಾಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದರು.
ಧಮಾಕಾ
ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ರವಿತೇಜ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಲೀಲಾರಿಂದಲೇ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ಆಟ
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಇಲಿಯಾನಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲಿಯಾನಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೋ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಅರುಂಧತಿ
ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಅರುಂಧತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಗ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
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