ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನಟರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್-ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಕಂಪನಿ: HRX
ಮೌಲ್ಯ: 7300 ಕೋಟಿ
ಸೆಮಿ ಫೈನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ
ಕಂಪನಿ: PALMONAS
ಮೌಲ್ಯ: 1800 ಕೋಟಿ
ಪ್ರೊಟೀನ್ ರಿಚ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ
ಕಂಪನಿ: SUPERYOU
ಮೌಲ್ಯ: 575 ಕೋಟಿ
ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಕಂಪನಿ: HYPEN
ಮೌಲ್ಯ: 400 ಕೋಟಿ
ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಕಂಪನಿ: KAY
ಮೌಲ್ಯ: 350 ಕೋಟಿ
ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಕಂಪನಿ: EDAMAMMA
ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಂತಾ.. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಿಂಗಲ್ ಸುತ್ತಾಟದಿಂದ ದೂರ!
ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು!
ಐಕಾನಿಕ್ ರೋಲ್ ಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಫೆ. 26ಕ್ಕೆ ಮುದುವೆ ನಿಜನಾ?