Kannada

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನಟರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.

cine-world Jan 30 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social medi
Kannada

ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್-ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್

ಕಂಪನಿ: HRX

ಮೌಲ್ಯ: 7300 ಕೋಟಿ

Image credits: instagarm
Kannada

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್

ಸೆಮಿ ಫೈನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ

ಕಂಪನಿ: PALMONAS

ಮೌಲ್ಯ: 1800 ಕೋಟಿ

Image credits: instagram
Kannada

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್

ಪ್ರೊಟೀನ್ ರಿಚ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ

ಕಂಪನಿ: SUPERYOU

ಮೌಲ್ಯ: 575 ಕೋಟಿ

Image credits: Twitter
Kannada

ಕೃತಿ ಸನೋನ್

ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್

ಕಂಪನಿ: HYPEN

ಮೌಲ್ಯ: 400 ಕೋಟಿ

Image credits: instagram
Kannada

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್

ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್

ಕಂಪನಿ: KAY

ಮೌಲ್ಯ: 350 ಕೋಟಿ

Image credits: instagram
Kannada

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್

ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್

ಕಂಪನಿ: EDAMAMMA

ಮೌಲ್ಯ: 350 ಕೋಟಿ

Image credits: instagram

ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಂತಾ.. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಿಂಗಲ್ ಸುತ್ತಾಟದಿಂದ ದೂರ!

ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು!

ಐಕಾನಿಕ್ ರೋಲ್ ಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು

ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಫೆ. 26ಕ್ಕೆ ಮುದುವೆ ನಿಜನಾ?