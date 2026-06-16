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- ವಯಸ್ಸು 45 ಆದ್ರೂ..ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಾದ್ರೂ Shahid Kapoor ಲವ್ವರ್ ಬಾಯ್ ತರ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? Diet Plan
ವಯಸ್ಸು 45 ಆದ್ರೂ..ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಾದ್ರೂ Shahid Kapoor ಲವ್ವರ್ ಬಾಯ್ ತರ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? Diet Plan
Actor Shahid Kapoor Diet Plan: ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ ಆದ ದೇಹದಿಂದ ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಲುಕ್ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿರುವುದು ಸರಳ ಆಹಾರ, ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವರ ಯೌವನದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರಿನಿಂದ ದಿನ ಆರಂಭ
ಶಾಹಿದ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಾಹಿದ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪನೀರ್ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ
ಸಸ್ಯಾಹಾರದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ, ಕಾಳುಗಳು, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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