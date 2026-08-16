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- ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಆದರೂ ವಿಶ್ವ ಸುತ್ತಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಆದರೂ ವಿಶ್ವ ಸುತ್ತಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಈ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತದೆಯೇ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
1. ದಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಭಾರತದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಹೋದರರ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ!
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮೂವರು ಸಹೋದರರು, ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಟಿ ಪಯಣ!
ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೃಹತ್ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜನರಿಲ್ಲದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೇರೆಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೇಸ್ : ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗದೆ ಜಪಾನ್ ಸುತ್ತಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಟೋಕಿಯೋದ ಬೀದಿಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ : ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯಾಣವೇ?
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗದ ಅಮೆಜಾನ್ನ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಟನ್ನಾ : ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ವನುವಾಟು ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಟನ್ನಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯಾಕೆಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡದ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ತರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ ದ್ವೀಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪಯಣ!
ಈ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ. ಭಾರತದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮರುಭೂಮಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಗರ ಜೀವನ, ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡುಗಳು, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ... ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
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