- ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಅಖಂಡ 2 OTT ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್? ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಾಲಯ್ಯರ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ OTT ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ?
ನಟಸಿಂಹ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಯಪಾಟಿಯವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಖಂಡ 2'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರ ತಡವಾಗಿ ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ OTT ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ?
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅಖಂಡ 2' ತಯಾರಕರು ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ 'ಅಖಂಡ 2' ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಥಿಯೇಟರ್-ಟು-OTT ವಿಂಡೋವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜನವರಿ 9 ರೊಳಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಒಂದು ವಾರ ತಡವಾದ ಕಾರಣ OTT ರಿಲೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ
'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಘೋರಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪಾತ್ರ ಬಾಲಯ್ಯನವರದ್ದು. ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೆನನ್, ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಕಬೀರ್ ದುಹಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಶಾಶ್ವತ ಚಟರ್ಜಿಯಂತಹ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ ತಂದಿದೆ.
ಯೋಧನಾಗಿ ಬಾಲಯ್ಯ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿರುವ ಬಾಲಯ್ಯ, ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಖಂಡ 2 ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಾಲಯ್ಯನ ಐದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಲಿನೇನಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಯೋಧನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
